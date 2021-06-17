Авиакомпания Utair выполнила первый рейс из Тюмени в аэропорт "Утренний"

17 июня состоялся первый авиарейс в аэропорт "Утренний" проекта "Арктик СПГ 2", построенный для целей проекта "Арктик СПГ 2" на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Рейс по маршруту Тюмень-Утренний выполнила авиакомпания Utair.

Как сообщили в ООО " Арктик СПГ 2", аэропорт "Утренний" со взлетно-посадочной полосой длиной 1 550 м предназначен для круглогодичных перевозок вахтового персонала на Утреннее месторождение и рассчитан на прием и обслуживание воздушных судов малой и средней авиации. Самолетные перевозки призваны заменить вертолетные на участке Сабетта-Утренний. Это позволит значительно снизить зависимость авиаперевозок от метеорологических факторов, повысить уровень безопасности полетов, а также оптимизировать графики мобилизации персонала проекта.