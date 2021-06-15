Тюменская область вошла в топ-10 регионов по благосостоянию семей

Рейтинг российских регионов по благосостоянию семей по итогам 2020 года представили эксперты агентства РИА Рейтинг по данным Росстата. Тюмень в денном рейтинге оказалась на десятом месте: после минимальных расходов в среднестатистической семье с двумя детьми здесь остается 42 тысяч рублей.
В первой строчке рейтинга - Ямал, где при таких же условиях в семейном бюджете остается чуть более 100 тысяч рублей. Вслед за ним идут Сахалинская область, Москва и Чукотка. Последние строчки с результатом менее шести тысяч рублей занимают Чечня, Ивановская область и Кабардино-Балкария.
Более подробно с инфографиком Ria.ru можно ознакомиться здесь.
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