Более 57 млн рублей задолжали жители Тюменского района за электроэнергию

Тюменский район стал лидером антирейтинга по самой низкой платежной дисциплиной населения, сообщает пресс-служба АО "Газпром энергосбыт Тюмень". И учитывая, что летом абоненты в первую очередь оплачивают расходы, связанные с предстоящим отпуском, а коммунальные платежи отодвигают на второй план, большая задолженность только усугубляет ситуацию и вынуждает поставщика электроэнергии принимать меры по возврату денежных средств за поставленный гражданам ресурс.

"По возвращении домой из отпуска должники могут столкнуться с неприятными последствиями своей беспечности – отключением электроэнергии в доме или квартире, — отмечает начальник Тюменского МРО АО "Газпром энергосбыт Тюмень" Константин Хворенков. — В июне эта мера будет применена в отношении сразу 4 218 жилых помещений в случае, если долг не будет погашен в срок, указанный в уведомлении. Это самый действенный метод в борьбе с просроченной задолженностью, которая несет собой и дополнительные затраты для неплательщика. Для того, чтобы возобновить электроснабжение, потребителю придется помимо суммы долга оплатить также пени и понесенные компанией расходы по ограничению и последующему возобновлению поставки электроэнергии".

В отдельных случаях, однако, "Газпром энергосбыт Тюмень" вынужден инициировать с потребителями судебные разбирательства. Нередко, например, бывает так, что собственник не проживает в доме или квартире, где образовалась задолженность, и отключение от энергоресурса не становится для него фатальным обстоятельством. В такой ситуации гарантирующий поставщик подает на неплательщика в суд. Сейчас в производстве находится 677 административных дел в отношении жителей Тюменского района на общую сумму требований свыше 4,3 млн рублей. В работе у судебных приставов при этом на сегодня 82 судебных приказа на сумму в 565,9 тыс. рублей.

"Если судебные разбирательства все же неизбежны, взыскание средств по отсуженным долгам чаще всего проводится путем ареста банковских счетов неплательщика. Сотрудники правового управления АО "Газпром энергосбыт Тюмень" направляют судебные приказы для взыскания в банковские организации, где у должников открыты счета. В течение трех дней кредитные организации списывают средства, – поясняет начальник правового управления АО "Газпром энергосбыт Тюмень" Оксана Кравченко. – И только если взаимодействие с банком не привело к результату, мы направляем приказы судебным приставам. Они используют для взыскания свои методы, в том числе, и арест имущества".

В "Газпром энергосбыт Тюмень" отмечают, что всегда готовы к конструктивному взаимодействию с потребителями электроэнергии и решению вопроса по задолженности путем досудебного урегулирования: должников оповещают о задолженности посредством SMS-сообщений и телефонных звонков; специалисты проводят с ними разъяснительные беседы, которые нередко приводят к положительному результату. Энергосбытовая компания рекомендует более ответственно относиться к своей обязанности по оплате услуги электроснабжения, особенно в летний период, когда важно сохранять отпускное настроение и не омрачать его последствиями образования долгов.

Оплатить счета за электроэнергию и ЖКУ можно через мобильное приложение "ГЭТ ЛКК", сервис "Личный кабинет клиента" и виджет без авторизации на сайте компании, а также терминалы, банкоматы и онлайн-приложения банков-партнеров. Также доступны и другие способы оплаты, с которыми можно ознакомиться на сайте gesbt.ru в разделе "Способы оплаты". Для жителей Тюменского района в региональной столице работают три центра обслуживания клиентов по адресам: ул. Хохрякова, д. 45; ул. Дмитрия Менделеева, д. 12; ул. Дружбы, д. 73, корп. 2.