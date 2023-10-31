Россети с начала 2023 года в Тюмееской области выявили 72 факта хищения электроэнергии

За январь-сентябрь 2023 года "Россети Тюмень" выявили 72 факта безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии общим объемом более 3,5 млн киловатт-часов с ущербом в 10 млн рублей, еще 17 выявлено в минувшую пяницу в селе Перевалово, сообщает пресс-служба компании.

Материалы по всем выявленным фактам направлены в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности.

В компании отмечают, что работа по борьбе с незаконным энергопотреблением ведется постоянно. С начала года специалисты "Россети Тюмень" совместно с правоохранителями провели около 200 рейдов по выявлению энерговоровства. Суммарно пресечено около 90 случаев безучетного и бездоговорного потребления электричества. Ущерб на сумму 5 млн рублей уже погашен, по остальным актам ведется претензионно-исковая работа в рамках законодательства РФ.

"Безучетное и бездоговорное потребление наносит ущерб всем участникам рынка электроэнергии. Любые несанкционированные действия на энергооборудовании приводят к негативным последствиям: перепадам напряжения в сети, технологическим нарушениям, ухудшению качества электроснабжения добросовестных потребителей и несчастным случаям", - подчеркивают в компании.

Штрафы за самовольное подключение к сетям и самовольное (безучетное) использование электроэнергии для граждан сотавлют 10-15 тыс. рублей, для юрлиц − 100-200 тыс. рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.

Сообщить о случаях воровства электроэнергии или незаконного подключения к электросетям можно по круглосуточному номеру единого контактного центра 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется). Сообщить о фактах коррупции среди работников можно по телефону доверия 8-800-200-55-03, через форму обратной связи на сайте и по электронной почте info@te.ru.