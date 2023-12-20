В Перевалово, где в морозы были перебои со светом, установили два новых трансформатора

"Россети Тюмень" в селе Перевалово Тюменской области установили новую трансформаторную подстанцию и заменили транссформатор на действующей ТП для перераспределения нагрузки. что позволило стабилизировать уровень напряжения в распредсети и повысить качество электроснабжения жителей улицы Гравийная и переулка Нового, сообщили в пресс-службе компании.

Летом в Перевалово велась активная застройка новых улиц, газовогго отпления в домах нет, поэтому в декабрьские морозы нагрузка на электросети в части населенного пункта подскочила в разы, возникли проблемы и жители Гравийной улици и Нового переулка обратились в "Россети Тюмень" для организации неплановых технических мероприятий.

Ввод трансформаторной подстанции мощностью 250 кВА и установка в действующую ТП трансформатора мощностью 400 кВА позволили достичь показателей качества электроэнергии по данным улицам нормативам ГОСТа.

В компании отмечают, что в рамках производственной программы энергетики в 2023 году отремонтировали 234 трансформаторных подстанции и 614 км ЛЭП в Тюменской области. Профилактические мероприятия прошли на территории 22 муниципальных образований, в том числе в Тюменском районе, где энергетики выполнили ремонт 42 ТП. Сверх плана проведено техобслуживание более 60 трансформаторных подстанций в Андреевском, Мальковском, Переваловском, Кулаковском, и Каменском муниципальных образованиях.