На улицах Тюмени начали устанавливать более эффективные светильники

Компания "СУЭНКО" на нескольких улицах Тюмени за свой счет установила энергосберегающие светильники, благодаря этому уровень освещённости в кварталах значительно вырос, а расход электроэнергии ощутимо сократился, сообщил мэр города Руслан Кухарук.

Соглашение с СУЭНКО город подписал в декабре, согласно нему компания взялась реализовать за счет собственных средств пилотный проект "Светлые кварталы". Энергосберегающие светильники отечественного производства установлены в двух районах вдоль улично-дорожной сети и ряде дворов.

"Директор СУЭНКО Данил Анучин отметил, что прямая экономия электроэнергии в квартале ул. Пермякова – Текстильной – Рижской составила 25%, а с учетом увеличения количества светильников (с 49 до 65 шт.) и возросшей освещенности – 44%! В центре города – на ул. Семакова – Кирова – Хохрякова – Володарского – экономия электроэнергии составила 49%. Но главное, что эффект увидели пешеходы и автомобилисты: уровень освещённости в кварталах значительно вырос", – сообщил Кухарук.

По словам мэра, применять эти технологии можно и на придомовых территориях, что позволит сэкономить средства жителей. Ведется закупка оборудования для создания архитектурной подсветки здания Знаменского кафедрального собора.