В финале конкурса "Мастера гостеприимства" выступят трое тюменцев

Финал всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня. За победу будут бороться 200 участников со всей страны. Среди них – 3 участника из Тюменской области: Вадим Балабанов, Анна Коптякова и Мариета Матевосян.

Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства" проводится для тех, кто развивает туризм и сферу гостеприимства в России. В 2021 году на конкурс поступило почти 30 000 заявок, и только 200 человек, показавшие лучшие результаты на этапе очных испытаний и представившие свои проекты, примут участие в финальном этапе.

Победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировку и работу в ведущие компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.

Заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков отмечает, что в этом году участники конкурса демонстрируют сильные проработанные проекты, поэтому конкуренция в финале будет очень высока.

"Планируя второй сезон конкурса "Мастера гостеприимства", организаторы большое внимание уделили проектам участников. Выросло количество номинаций и партнеров, которые формируют запрос на выработку решений проблем, стоящих перед крупными организациями в реальной жизни. В этом году такие запросы мы получили от Росконгресса, Роскосмоса, авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия". Также в этом году были повышены требования при подаче проектов и участникам была предложена большая образовательная программа, направленная на подготовку и доработку проектов. Все это способствовало высокому уровню проектов, которые были представлены на полуфиналах. Можно констатировать, что уровень проектов вырос, кроме этого, они стали более разнообразными и нестандартными. Надеемся, что большинство из них будет реализовано и привлечет туристов в регионы России", – сказал Антон Сериков.

Региональные очные полуфиналы всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – в 2021 году прошли в шести городах России: Краснодар, Мурманск, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Тюмень, Пермь. Кроме того, в Москве прошел онлайн-полуфинал конкурса.

Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Победители конкурса получат поддержку от учредителей номинаций, в этом году ими стали: Роскосмос, Росконгресс, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Русское географическое общество, авиакомпания "Россия", сеть отелей Azimut, Национальная академия гостеприимства, Федеральное агентство по туризму, Федеральное агентство по туризму и Правительство Мурманской области, Муниципальный округ Анапа и Международный эногастрономический центр, Клуб инвесторов туриндустрии, Комитет по туризму города Москвы.

Конкурс "Мастера гостеприимства" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".