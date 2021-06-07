Идею прогрессивной школы налогообложения поддерживает большинство россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование "Социальное государство и налоги: в поисках баланса". Результаты наглядно подтверждают правильность и востребованность программного требования "Партии пенсионеров" о важности принципиального изменения приоритетов действующего налогового законодательства. 83 % россиян солидарны с позицией о необходимости введения прогрессивной шкалы налогообложения.

Заместитель председателя Центрального совета "Партии пенсионеров" Андрей Широков прокомментировал результаты исследования ВЦИОМ:

– Чтобы ни говорили по этому вопросу представители парламентских партий, на практике, в своей законотворческой деятельности, они, как всегда, действуют в разрез с пожеланиями подавляющего числа соотечественников и "неустанно" создают преференции для самых высокодоходных групп россиян. Так, установив плоскую шкалу подоходного налога и регрессивную шкалу отчислений во внебюджетные фонды при ставке ЕСН для невысоких доходов в 26 %, отменив налог на наследование и дарение для близких родственников, отвергнув идею введения налога на роскошь, они, по сути, за счет средств простых граждан позаботились о кошельках самых богатых россиян.

Сегодня, когда благодаря "непосильному" труду парламентариев в стране освобождены от налогообложения порядка 30% совокупных доходов богатейших россиян, основным источником поступлений в бюджет по-прежнему остаются налоги с минимальных зарплат рядовых тружеников.

Вряд ли кто из действующих депутатов согласится сегодня признать, что их аргументы о необходимости введения плоской шкалы налогообложения оказались абсолютно несостоятельными. Вывести доходы из теневого сектора, как они ни старались, так и не удалось. Достаточно сопоставить количество граждан трудоспособного возраста с теми, за кого идут официальные отчисления в Пенсионный фонд, и становится понятно, что примерно третья часть тружеников по-прежнему отдает предпочтение теневому сектору экономики.

Следует обратить внимание еще на один аспект обозначенной проблемы. По-видимому, когда депутаты принимали решение об отказе от налога на наследование, они вспоминали собственную недвижимость — роскошные квартиры и особняки, забыв, что более 2 миллионов российских семей стоит в пожизненной очереди на социальное жилье, а количество аварийного и ветхого жилья превышает 100 миллионов квадратных метров. На практике оказывается, что многим россиянам и в наследство нечего передавать. Сегодня, когда наша страна считается одним из лидеров по имущественному неравенству и неравенству доходов населения, категорически нельзя принимать такие законы, которые только усиливают расслоение общества.

"Партия пенсионеров" категорически не приемлет однобокое понимание справедливости исключительно в пользу богатых. Мы считаем, что помимо прогрессивной шкалы подоходного налога, необходимо увеличить налог на капиталы и финансовые операции, отменить регрессивную шкалу для социальных отчислений, ввести налог на роскошь. Одновременно с этим надо позаботиться о самых незащищенных категориях граждан и отменить все налоги на семьи, где совокупный подушевой доход составляет сумму менее 15 тысяч рублей".