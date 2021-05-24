В Тюменской области погашены долги по зарплате на 100 млн рублей

За четыре месяца 2021 года тюменские прокуроры выявили 1193 нарушений в сфере оплаты труда. В суды направлено 922 иска.

По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 51 лицо, к административной — 68. По фактам невыплаты заработной платы возбуждено 15 уголовных дел.

В результате совместной деятельности прокуратуры области, правительства области, Государственной инспекции труда, Следственного комитета, службы судебных приставов, налоговой службы, Росреестра в регионе за четыре месяца 2021 года погашены долги по заработной плате в сумме более 100 млн рублей.

На 1 мая 2021 года 20 организаций имеют задолженность на сумму свыше 100 млн рублей. Почти половина долгов приходится на 7 компаний, находящихся в банкротстве: ООО "СибСтройИнвест", ООО "Калинка-Строй" и другие, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.