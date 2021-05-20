На "Дне предпринимателя" в Тюмени обсудят мотивацию персонала

Ежегодный форум "День предпринимателя", центральной темой которого в этом году станет развитие креативных индустрий, состоится в Тюмени 28 мая.

Пандемия 2020 показала нам, что креативность в мышлении лидера – это важное условие выживания бизнеса в критических ситуациях. Нынешнее время диктует нам новые правила, в том числе и в подборе команды единомышленников. Предприниматели отмечают тенденцию острой нехватки кадров и абсолютного иного подхода работников к своим профессиональным обязанностям. С чем это связано, можно будет узнать на площадке "Персонал: мотивация или оптимизация", которую представит Тюменское региональное отделение "Деловой России".

Среди приглашенных спикеров Дмитрий Карнаухов, кандидат психологических наук, с опытом работы более 20 лет в HR, из них 13 лет работы директором по персоналу и HR-Партнёром, в том числе в компаниях из списка Forbes. Спикер из Москвы выступит перед участниками форума с теорией поколений и даст практические рекомендации, которые повысят эффективность работы всей компании.

Модератором и спикером площадки так же станет Светлана Худякова, директор Учебного центра "Скрижаль", антикризисный менеджер, преподаватель МГУ ВШБ для ЕМВА и МВА, которая выступит на тему управления командой. Член Тюменского отделения "Деловой России" расскажет, как понимать своих коллег и повысить производительность труда, через понимание типа личности сотрудников по теории Карла Юнга. Поможет повысить эффективность коммуникации, через изучение себя и тех, кто рядом.

Светлана Чуйкова, эксперт по рынку труда, соруководитель комитета по образованию и кадрам бизнес – сообщества "Деловая Россия" расскажет о новых правилах подбора персонала в пандемийном мире, а именно, что изменилось в подборе персонала за последний год, как не ошибиться в выборе, о чем спрашивать кандидатов на собеседовании.

Регистрация и полная программа форма на сайте тюменьфорум.рф. Участие в форуме бесплатное. Адрес: Тюменский Технопарк, международный конгресс-холл. Старт работы форума: 10.00