Депутаты Тюменской гордумы предлагают включить ремонт входных групп в план благоустройства дворов

Результаты работы администрации Тюмени по благоустройству дворовых территорий в 2019-2020 годах, а также планы на 2021 год обсудили депутаты гордумы на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству 18 мая.

52 двора общей площадью 187 тыс. квадратных метров будут комплексно благоустроены в Тюмени в 2021 году. На эти цели из городского бюджета выделено более 542 млн рублей. Об этом членам комиссии сообщил директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев.

Заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов поинтересовался, сколько горожан приняли участие в этой масштабной программе и смогли реально улучшить свои условия проживания.

Как сообщил Семен Тегенцев, ежегодный охват населения составляет около 15-20 тыс. тюменцев, проживающих в тех домах, чьи дворовые территории подлежат благоустройству. "Таким образом, можно сказать, что с 2009 года более 150 тысяч горожан получили комфортные современные дворы", - отметил директор департамента городского хозяйства.

Председатель постоянной комиссии, депутат Дмитрий Антипов уточнил, определены ли все подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству дворовых территорий. Семен Тегенцев заверил депутатов, что с 1 мая 2021 года все работы идут по графику и все подрядные организации уже определены.

"В том, что мы научились качественно делать дворы, уже никто не сомневается, - подчеркнул депутат Александр Захаров. – Год от года это качество повышается, однако хочу обратить ваше внимание на работу над входными группами, чтобы комфорт в результате ремонта двора был полным".

По словам председателя комиссии Дмитрия Антипова, все работы, запланированные на 2019-2020 годы, были выполнены в полном объеме.

"Как всегда работы во дворах и ремонт инженерных сетей проводятся в один год, чтобы не нарушать благоустройство и не делать одну работу дважды, - напомнил он. – Предложение депутата внести в план благоустройства ремонт входных групп будет рассмотрено, отмечу, что входная группа относится к собственности многоквартирного дома".