В Сбере рассказали, как отметят 180-летие банка и какие выгоды от этого получат клиенты

В этом гожу Сбербанк отмечает 180-летие своей работы. 12 ноября 1841 года император Николай I подписал указ об учреждении в России сберегательных касс "для доставления через то средств к сбережению верным и выгодным способом".
Приуроченные к юбилею мероприятия для клиентов, партнёров и сотрудников Сбера стартовали по всей стране 12 мая — за 180 дней до 180-летнего юбилея. А специальные предложения для частных и корпоративных клиентов Сбера сделают банковские услуги банка в год 180-летия еще и более выгодными, сообщили в пресс-службе банка.
Как отметил на пресс-конференции старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин, первой из активностей в преддверии юбилея стал запуск исторической хроники — рассказа о главных событиях и вехах в истории Сбербанка, памятных датах и интересных фактах. Он уже доступен на сайте банка.
Одним из ключевых элементов праздничной программы станет летний фестиваль Сбера с участием Хора Турецкого, который этим летом пройдёт в 20 городах страны. В программе — музыка, развлечения и всё многообразие экосистемы Сбера с уникальными предложениями для любой аудитории.
15 мая, в Международный день семьи, начнёт работу масштабная ESG-программа для экологических, социальных и гуманитарных событий. В рамках этой инициативы по всей стране пройдут акции по озеленению, уборке природных территорий и переработке мусора, просветительские мероприятия, марафоны экологичного и здорового образа жизни, благотворительные инициативы и волонтёрские проекты.
Особенным будет и Зелёный Марафон, который состоится 5 июня, во Всемирный день окружающей среды. Он будет посвящён проблемам экологии и осознанного потребления. В рамках благотворительных активностей марафона будет высажено 180 000 деревьев.
Для съёмок реалити-шоу в TikTok команда из пяти блогеров отправится на стажировку в различные отделы Сбера, чтобы показать, как всё работает изнутри. Эта же тема будет отражена в сериале "Как в Сбере". А конкурс "Салют, мы ищем таланты!" поможет найти самых ярких сотрудников Сбера и завершится гала-шоу под Новый год.
Осенью состоится СберКонф — главная продуктовая конференция, на которой будут представлены новые инновационные продукты и сервисы Сбера на все случаи жизни и самые привлекательные предложения по их использованию.
Традиционный для ноября Зелёный день — самый выгодный день в году — пройдёт в принципиально новом формате и позволит клиентам воспользоваться сервисами экосистемы Сбера на лучших условиях.
Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:
В экосистему Сбера сегодня входит 85 компаний. Услугами банка и экосистемы пользуются 98,2 млн розничных и 2,7 млн корпоративных клиентов в 18 странах. 90% сервисов доступны онлайн, и каждый день 30 млн человек открывают мобильное приложение или веб-версию СберБанк Онлайн — "банк в кармане", позволяющий управлять своими финансами круглосуточно из любой точки мира. Лучший клиентский опыт обеспечивают 286 тыс. сотрудников ПАО Сбербанк и 40 тыс. работников компаний экосистемы, и 89% из них гордятся работой в Сбере. При этом Сбер развивает не только онлайн-, но и офлайн-форматы обслуживания, ведь обширная физическая сеть банка — более 14 тысяч офисов — остаётся одним из его основных конкурентных преимуществ.
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