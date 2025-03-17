Застройщики и власти Тюмени обсудили тренды жилой недвижимости на конференции Сбера

На прошлой неделе в Тюмени прошла пятая ежегодная конференция по недвижимости, организованная Сбером. Более 80 представителей сферы девелопмента совместно с экспертами Сбера поговорили о макроэкономических трендах в строительной отрасли, подходах банка к финансированию застройщиков, проектах КРТ в Тюмени, цифровизации в строительстве и новых подходах к ипотечным программам.



Живой интерес вызвала тема новых инструментов по продажам недвижимости. Алексей Гребенников, эксперт сервисов Домклик, поделился с участниками аналитикой за прошлый год, прогнозами на ближайшее будущее и перспективами развития рынка недвижимости, а также предложил несколько новых подходов и продуктов для увеличения продаж.



Приглашенный спикер Екатерина Чистякова, начальник отдела комплексного развития территорий департамента земельных отношений и градостроительства Администрации Тюмени, провела участникам экскурс в КРТ города. Она рассказала о уже реализованных успешных проектах и перспективных территориях, которые в будущем смогут стать частью программы. Застройщики интересовались соотношением сносимого и возводимого жилья, продлением сроков по возводимым социальным объектам, а также тем, как формируется план КРТ в городе.

Начальник отдела комплексного развития территорий департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени Екатерина Чистякова рассказала, что в Тюмени реализуется 20 проектов комплексной жилой застройки на площади 298 гектаров. "Мы уделяем первоочередное внимание защите жилищных прав граждан и стремимся в максимально короткие сроки переселить людей из аварийного жилья. В КРТ включаются различные территории, требующие комплексного развития, в том числе и несмежные участки площадью от 1 до 64 гектаров. Также планируем развивать центр Тюменской агломерации, где вскоре в КРТ будет задействовано еще около 200 гектаров. Совет всем застройщикам: не бояться и включаться в эти проекты", - отметила Чистякова,

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: