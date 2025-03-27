Сбер рассказал пенсионерам, как защитить свои сбережения от мошенников

Люди старшего поколения чаще других становятся жертвами финансового мошенничества. Обман по телефону или в мессенджерах — одни из самых распространённых способов, которые используют злоумышленники. Чаще всего они под разными предлогами убеждают перевести сбережения на якобы "безопасный счёт". Вместе со Сбером рассказываем, как обезопасить свои накопления.

Защитить свои деньги клиентам Сбера помогает антифрод-платформа банка, эффективность которой в прошлом году достигла 99,8%, а также бдительность и профессионализм сотрудников. Только за последнее время в Тюмени удалось предотвратить две попытки мошенничества в отношении пенсионеров на крупные суммы.

История первая

70-летняя жительница Тюмени едва не пострадала от уже распространенной схемы мошенничества — "фейковый босс". Сначала злоумышленники прислали ей сообщение от имени бывшего начальника, который предупредил о проверках на предприятии. Затем мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ, позвонили женщине и убедили её перевести все деньги на "безопасный счёт". Однако антифрод-платформа Сбера, которая выявляет подозрительные операции, заблокировала перевод. Женщина обратилась в офис банка, и уже там после беседы с сотрудниками она поняла, что стала жертвой обмана и едва не лишилась почти 4,5 млн рублей.

История вторая

84-летняя пенсионерка пришла в банк, чтобы снять крупную сумму. Сотрудница Сбера заподозрила неладное и вызвала службу безопасности. Выяснилось, что женщина действовала по совету неизвестного, который представился сотрудником инвестиционной компании. Мошенники пообещали ей выгодные вложения и уговорили продать квартиру. После вмешательства полиции и разговора с родственниками пенсионерка призналась, что находилась под влиянием мошенников. Благодаря бдительности сотрудников банка удалось сохранить 4,2 млн рублей.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Сбер активно работает над повышением финансовой грамотности, проводит образовательные мероприятия и консультирует по вопросам цифровой безопасности. Мы внедряем современные системы защиты, чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасность россиян. Особое внимание уделяем тем, кто находится в зоне повышенного риска, — людям старшего поколения. Вновь призываю к бдительности, если у вас возникают сомнения, обращайтесь за помощью в ближайший офис Сбера. Также важно разговаривать о мошенничестве со своими пожилыми близкими: рассказывать о популярных схемах обмана и о способах противодействия.

Помочь уберечь пожилых родственников от мошенников может услуга "Близкие рядом", которую можно подключить в СберБанк Онлайн. Она позволяет не только делиться уведомлениями об операциях по карте, но и направлять все сомнительные транзакции на проверку помощнику — например, близкому родственнику. Помощник может либо отклонить операцию, если считает ее нежелательной, либо подтвердить, если убедится, что его близкий не находится под влиянием мошенников

Всего в приложении СберБанк Онлайн сегодня доступно около 20 сервисов для защиты финансов, которые, например, позволяют проверить сайт на предмет фишинга, активировать определитель мошеннических номеров или подключить антивирус.

Кроме того, на портале Сбера "Кибрарий" пользователи могут узнать все о самых актуальных мошеннических схемах и как им противостоять. Также здесь можно узнать, как настроить конфиденциальность и приватности в мессенджерах, сберечь персональные данные, защитить от вирусов гаджеты и ноутбуки и много другое из мира киберграмотности.