Мобильные офисы Сбера при ЧС готовы задействовать в Тюменской области

Сбер в Тюмени принял участие в командно-штабной тренировке Минцифры России по подготовке к чрезвычайным ситуациям. По заданию банк должен был обеспечить финансовыми услугами жителей населенных пунктов, пострадавших от паводка или лесного пожара, где нет возможности посетить стационарное отделение Сбера. Банк развернул мобильный офис, в котором возможно было провести банковские операции, как в отделении.

В течение учений в мобильный офис обращались волонтёры в роли пострадавших с различными проблемами. Например, в одной из предлагаемых ситуаций житель потерял документы во время ЧС, и ему нужно было получить доступ к счету. Подтвердить личность получилось через приложение СберБанк Онлайн.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: