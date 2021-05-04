Тюменские рестораторы ищут поваров, официантов и бариста

Обзор вакансий в сфере общественного питания подготовили в Авито Работа.

В среднем поварам обещают зарплату около 30 000 рублей, но некоторые заведения готовы платить по 50 000 рублей. Ещё на более высокие заработки могут рассчитывать вахтовики. Какой персонал сегодня подыскивают тюменские кафе и рестораны, и сколько могут заработать официанты, администраторы и мойщики посуды, выясняли в Авито Работе.

Вакансии в общественном питании рассчитаны на работников различных специальностей, включая опытных профессионалов и новичков. Многие работодатели готовы трудоустроить кандидата без диплома и стажа, чтобы обучить его премудростям профессии. Например, соискателя без опыта сеть доставки в Тюмени примет на должность повара для приготовления бургеров, пиццы, картофеля фри и другого фастфуда. За одну 12-часовую смену он будет получать 1500 рублей. Дни, потраченные на обучение, ему тоже оплатят, а ещё накормят бесплатными обедами. Похожие условия обещают повару-кассиру сети быстрого питания в Тобольске или бариста кофейной точки в Ишиме.

Опытным поварам предлагают более высокие заработки: су-шефу федеральной сети доставки в Тюмени – 50 000 рублей, мастеру по приготовлению роллов и суши в Новом Уренгое – 70 000 рублей, пекарю мини-пекарни в Уватском районе – 40 000 рублей. Среди объявлений о найме можно выбрать вакансии с удобным графиком, бесплатным питанием, доставкой домой после вечерних смен, повышением квалификации за счёт компании. Есть также много предложений вахтовой работы, как на севере Тюменской области, так и в других регионах России. Повара могут без проблем найти и временную подработку. Кафе и рестораны набирают сотрудников на летний период и на подмогу основному составу в выходные дни. Сезонный персонал требуется в летние лагеря и на базы отдыха.

Вакансии с частичной или сезонной занятостью встречаются и для официантов. В частности, загородный ресторан в Тюменском районе готов принять опытных и начинающих работников для обслуживания банкетов. Официантов обеспечат униформой, бесплатным питанием и такси в ночное время. Несомненным плюсом станет оплата сразу после каждой смены в размере 1800 рублей. А если у обеих сторон будет желание продолжить сотрудничество, то возможно трудоустройство на постоянное место. Официанты, как и повара, могут подыскать удобный график 2/2 или 5/2, вакансии с различными бонусами и возможностями для карьерного роста. Их заработки складываются из оклада, процентов и чаевых, в среднем составляя 30 000 рублей.

Самый простой в сфере общепита, но такой необходимый труд по поддержанию чистоты поручают кухонным работникам, мойщикам посуды и уборщикам. В среднем они зарабатывают по 20 000 рублей в месяц и получают те же льготы в виде обедов и доставки домой. Работодатели также примут в коллектив менеджеров и управляющих (на зарплату 50 000 рублей), администраторов и хостес (25 000 рублей), кладовщиков и курьеров (30 000 рублей). Кроме того, работу в кафе и ресторанах предлагают ди-джеям, лицензированным охранникам, детским аниматорам.

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