Тюменцы могут ознакомиться с исполнением областного бюджета за 2020 год

На сайте правительства Тюменской области опубликован бюджет для граждан на основе проекта закона Тюменской области "Об исполнении областного бюджета за 2020 год". Ознакомиться с документом можно по ссылке.
Бюджет для граждан размещается одновременно с представлением губернатором Тюменской области проекта закона Тюменской области "Об исполнении областного бюджета за 2020 год" в Тюменскую областную думу. По проекту закона Тюменской областной думой проводятся общественные обсуждения. Принять участие в общественных обсуждениях можно на сайте Тюменской областной думы.
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