Депутаты гордумы приняли бюджет Тюмени на 2024 год

Депутаты Тюменской городской думы проголосовали за принятие бюджета Тюмени на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, особо подчеркнув его продуманность, сбалансированность и направленность на стратегическое развитие муниципалитета.

Предварительно проект бюджета был обнародован в интернет-ресурсах администрации города, широко обсуждался на публичных слушаниях и подробно рассмотрен на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской гордумы.

Согласно основным характеристикам бюджета города Тюмени на 2024 год, в следующем году город на расходы направит более 43,4 млрд рублей, доходы прогнозируются в сумме свыше 40,24 млрд рублей. Дефицит в сумме около 3,2 рублей планируется перекрыть ожидаемыми остатками средств бюджета текущего года и, при необходимости, за счет кредитования в банках. "В целом это бюджет развития, доходная часть которого по всем направлениям имеет положительную динамику. При этом расходы капитального характера на 2024 год увеличены на 19%. Имеется положительное заключение счётной палаты города Тюмени. Депутаты постоянной комиссии единогласно решили рекомендовать Тюменской городской думе принять проект решения, внесённый главой города", - сообщил председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Алексей Рагозин. Более подробно о расходах и доходах бюджета рассказал замглавы города Андрей Пилипчук.

Депутат Елена Бойко заявила, что фракция ЕР полностью поддерживает бюджет, так как он для людей, сформирован с учетом мнения людей и сохраняет свою социальную ориентированность, большая часть средств будет направлена на развитие человеческого капитала. Юрий Коновалов также констатировал, что администрации города удалось сформировать бюджет, отвечающий потребностям местных жителей, он является сбалансированным и обоснованным. В частности, депутат одним из главных достижений он отметил, что город направит более миллиарда рублей на оплату проезда льготников в общественном транспорте. Владимир Сбитнев подчеркнул, что в бюджете заложены серьёзные средства на поддержку семей участников СВО, в том числе на бесплатное питание школьников, оплату детсадов, отдыха в каникулы. По словам депутата, для бойцов важно знать, что власти заботятся об их родных.

Сергей Морев отметил, что фракция "Справедливой России" бюджет также поддерживает, потому что город развивается по все основным показателям, растут объем инвестиций в основной капитал, численность населения, активно развивается жилищное строительство, сохраняется поддержка тюменцев в части оплаты проезда на транспорте, оплаты жилых помещений и так далее. В В финансовом документе отражается разумный, взвешенный подход к распределению ресурсов. Собственные налоговые и неналоговые доходы стабильные.

Руслан Сабиров, выступая от фракции ЛДПР, отметил, что депутаты в целом положительно оценивают бюджет, активно участвовали во всех комиссиях, внося свои предложения на основании наказов избирателей, в их числе чистые скверы, леса, дороги и тротуары, развитая социальная инфраструктура.

Сергей Пыхалов акцентировал внимание на распределении средств по таким направлениям, как образование, развитие дорожной сети, доступности жилья, при этом отметив некоторое снижение финансирования из областного бюджета, но в целом от фракции КПРФ дал оценку бюджету "удовлетворительно".

Глава города Руслан Кухарук поблагодарил депутатов за активное участие в разработке главного финансового документа города, отметив, что многие из статей расходов попали в проект благодаря именно их позиции и доведению до властей мнения жителей, которые проживают на избирательных округах.

"В бюджете абсолютно каждый найдёт все те пожелания предложения, которые высказывали ваши избиратели. И я уверен, что вот это достойный ответ на те обсуждения, на те предложения, которые поступали не только в рамках вашей избирательной компании, но и которые были сформулированы, аккумулированы за предыдущие несколько не месяцев даже, а лет. Бюджет действительно направлен на развитие нашего города. Он действительно направлен на то, чтобы прийти к каждому человеку", - подчеркнул Руслан Кухарук, обращаясь к депутатам.

Резюмируя обсуждение и итоги голосования по вопросу председатель гордумы Светлана Иванова отметила, что бюджет традиционно сохраняет социальную направленность.

"Главный финансовый документ принят с хорошими параметрами по всем показателям. Сегодняшний бюджет - это бюджет для граждан. Нам удалось сохранить все социальные обязательства перед населением. Финансирование всех городских программ сохраняется. Имеется дефицит бюджета на 2024 год, но, исходя из практики прошлых лет, уверены, что обойдёмся без привлечения кредитных средств. Бюджет готовился и принимался в непростых условиях, и в то же время будет продолжено благоустройство дворовых территорий, содержание детей дошкольного возраста в группах полного дня. Сохранён льготный проезд в общественном транспорте для школьников, студентов, пенсионеров и многое другое. Стало уже доброй традицией в бюджете города предусматривать средства на реализацию инициативных проектов. По сути, мы проголосовали за бюджет будущего. Надеемся, что все вместе мы будем не только исполнять, но и контролировать его реализацию, использовать для жизни наших горожан и для развития нашей столицы", - сказала Светлана Иванова.