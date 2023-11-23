Сайфитдинов считает бюджет Тюменской области на 2023 год бюджетом развития и социальной направленности

Депутаты Тюменской областной думы приняли бюджет региона на 2024 год и плановые 2025-2026 годы, председатель облдумы Фуат Сайфитдинов отметил, что областной бюджет на предстоящие три года – это бюджет развития, сохраняющий свою социальную направленность.

На брифинге по итогам заседания губернатор Александр Моор отметил, что правительство Тюменской области и депутатский корпус сработали в конструктивном взаимодействии, очень профессионально при подготовке, обсуждении и принятии регионального бюджета, который "учитывает все риски и возможную неопределенность будущего".

Спикер регионального парламента Фуат Сайфитдинов в своем комментарии отметил, что бюджет формировался в непростых условиях. "Средства, заложенные в него, не упали с неба. Финансовые поступления зависят от того, как работает наша экономика. И мы на это, прежде всего, обращали внимание при обсуждении и принятии этого главного финансового документа Тюменской области", - подчеркнул председатель регионального парламента.

По словам Фуата Сайфитдинова, в регионе сохраняется устойчивое и поступательное социально-экономическое развитие. Это позволяет сохранить все преференции и налоговые льготы предприятиям. При этом в полном объеме остаются и социальные обязательства перед жителями Тюменской области. Он акцентировал внимание на том, что бюджет на предстоящий 2024 год имеет наивысшие показатели по расходам за последние 20 лет. Это свидетельствует о стабильном и позитивном развитии региона.

"Хочу сказать, что, несмотря на дефицит трехлетнего бюджета, как показывает практика, в процессе его исполнения мы вряд ли прибегнем к внешним заимствованиям. У нас имеются ресурсы и резервы, чтобы покрыть этот дефицит. В целом, областной бюджет – это бюджет развития, сохраняющий свою социальную направленность", - подвел итог Фуат Сайфитдинов.