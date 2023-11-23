Депутаты Тюменской облдумы приняли закон о бюджете на 2024 год

Закон об областном бюджете на 2024, плановые 2025-2026 годы принят большинством голосов на 24-м заседании Тюменской областной думы.

По доходам на 2024 год он спланирован в размере 246,421 млрд рублей, по расходам - 290,063 млрд рублей. В 2025 - 250,628 и 286,753 млрд, в 2026 - 249,785 и 285,368 млрд рублей соответственно.

Как отметил накануне губернатор Александр Моор, бюджет дефицитный, но это не значит, что у региона нет собственных средств на местные программы: "Мы это делаем для того, чтобы подстраховаться и в случае крайней необходимости иметь возможность оперативно привлечь заемные средства". Он подчеркнул, что и прежние бюджеты формировались с учетом возможности кредитования в банках, однако такой потребноси не возникало и денег в долг регион не брал.

Спикер облдумы Фуат Сайфитдинов поддчеркнул, что расходы бюджета Тюменской области в 2024 году самые высокие за последние двадцать лет.

Андрей Артюхов отметил, что в бюджет на 2024 год на соцферу заложено более 163 млрд рублей — расходы увеличены на 1,650 млрд рублей. В частности, затраты выросли на 33 млн рублей образование, на здравоохранение добавилось 261 млн рублей, на социальную политику - 1,367 млрд рублей. По разделу "Национальная экономика" наибольшее увеличение запланировано на развитие дорожного хозяйства: в 2024 году они будут увеличены на 1,269 млрд рублей и будут направлены на приведение в нормативное состояние автодорог и дорожных сооружений. В следующем годы продолжится развитие дорожной сети города Тюмени и дорог до сельских населенных пунктов. Запланирована работа по ремонту аварийных мостов в муниципалитетах.

Александо Моор на заседании думы поблагодарил депутатов за конструктивное сотрудничество, отметив, что перед принятием бюджета была проделана огромная и очень профессиональная работа в комитетах, согласительных комиссиях.