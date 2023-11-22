Более миллиарда рублей направила Тюменская область на поддержку своих земляков-защитников

На приобретение дополнительного имущества и снаряжения для участников СВО из регионального бюджета израсходовано более 1 млрд рублей, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с ежегодным посланием о положении дел в регионе перед депутатами облдумы.

"С самого начала специальной военной операции на моем особом контроле находится вопрос поддержки наших воинов. Налажена постоянная связь с командирами воинских частей, сформированных из жителей Тюменской области. На приобретение дополнительного имущества и снаряжения – форму, туристический инвентарь, цифровую защищенную связь, оптические приборы, автомобили, дроны, средства противодроновой борьбы и много другого из бюджета Тюменской области направлено более миллиарда рублей. Мы эту работу продолжаем", - сообщил Александр Моор.

По словам губернатора, тюменцы служат на всех направлениях специальной военной операции, каждую неделю он получает благодарственные письма от командования разного уровня, где дают самую высокую оценку мужеству и смелости бойцов.

Губернатор также поблагодарил волонтеров и всех, кто кто поддерживает бойцов, за бесценную помощь.