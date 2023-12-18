В Тюмени скорректируют бюджет на 2024 год

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Вопрос корректировки основных параметров бюджета города на 2024 и плановые 2025-26 года депутаты Тюменской гордумы рассмотрели на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету.

Изменение бюджета Тюмени на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов предполагает увеличение объема как доходов, так и расходов. Поправки в основные характеристики главного финансового документа связаны с корректировкой сумм межбюджетных трансфертов. В 2024 году прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета будет увеличен более чем на 511 млн рублей, из них 471 млн рублей пойдет на строительство дорог. В 2025 году доходы и расходы увеличены почти на 195 млн рублей, из них 153 млн рублей – субсидии на капремонт и оснащение школы № 22 по улице Садовой, 109. На 2026 год бюджет "подрос" на 42 млн рублей.

Председатель профильной комиссии Алексей Рагозин подчеркнул, что строительная отрасль является одним из локомотивов экономики города Тюмени. "Изменения напрямую связаны с реализацией мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства. Корректировки предполагают, что в 2024 году начнется строительство дорог в районе озера Алебашево и улиц в квартале Алебашевская – Дружбы – Мельникайте – р. Тура, что в свою очередь даст дополнительные возможности для развития данного района города", – подытожил обсуждение вопроса Алексей Рагозин.