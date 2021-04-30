"Мастера гостеприимства" соревнуются в Тюмени

Полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства", который является одним из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", стартовал в Тюмени. Этап проходит в два дня – 29 и 30 апреля, – в течение которых 123 участника из 41 региона России представят свои авторские инициативы в сфере туризма.

Конкурс объединил людей разных возрастов и профессий. Как подчеркнул заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков, в этом заключается принципиальный подход: "Гостеприимство региона не заканчивается людьми, напрямую связанными с туристическим бизнесом. Мы ждем каждого, кто готов предлагать новые и интересные идеи".

В первый день полуфинала конкурсанты представили свои проекты. Оценивать их работы будут независимые эксперты в 14 номинациях, среди которых направления авторского тура, урбанистического и гастрономического туризма, а также авторские номинации от "Роскосмоса" и российских авиакомпаний. Один из представителей Тюменской области Петр Головин вместе с командой презентовал идею создания первого в России отеля-музея. "Концепция нашего проекта направлена на то, чтобы люди, приезжая в Тюмень, могли прикоснуться к истории региона, не выходя из гостиничного номера. Уже более 10 лет на базе отеля "Восток" мы собираем предметы старины и организовали музей. Планируется расширить эту идею до создания номеров, посвященным ярким историческим личностям Тюменской области. В скором времени у нас появятся виртуальные экскурсии и видеолекции, которые будут размещены на сайте отеля. Наша цель – быть не просто гостиницей, а стать крупным музейным пространством", - рассказал Петр.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, выдающиеся идеи войдут в правительственную стратегию развития регионального туризма.

Финалисты определятся сегодня, 30 апреля. В этот же день участникам предстоит решение региональных кейсов. В первую очередь они будут связаны с идеями продвижения термальных курортов Тюменской области на российском и мировом туристических рынках. По итогам двух дней будут объявлены победители, которые отправятся в Нижний Новгород на финальные испытания с 8 по 10 июня.

Дарья Юшкова