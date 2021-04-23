В Тюмени пройдет продуктовая ярмарка от местных производителей

В субботу, 24 апреля, в Тюмени с 8 до 16 часов состоится продовольственная ярмарка. Она пройдет на двух площадках: на территории парковки, расположенной на пересечении улицы Льва Толстого и улицы Ямской, а также на территории, прилегающей к выставочному залу (ул. Севастопольская, 12).

На ярмарке будут представлены продовольственные товары местных товаропроизводителей, личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области: мед, рыбная продукция, яйцо, сухофрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия.