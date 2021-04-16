Минцифры в июне планирует запустить "ГосДоки" для телефонов

Личные документы в цифровом виде можно будет хранить и предъявлять с помощью мобильного приложения "ГосДоки". В июне этого года оно будет запущено тестовом режиме, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Сегодня многие граждане хранят цифровые копии своих документов — паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, свидетельства из органов ЗАГС и другие — в электронной почте, облачном хранилище или на смартфонах в виде фотографий. Это небезопасно, документы не обновляются автоматически, их нельзя проверить и предъявить для совершения юридически значимых действий. Мобильное приложение "ГосДоки" станет удобным и, главное, безопасным способом для электронного хранения документов. Использовать приложение и предоставлять документы в виде QR-кода можно будет, имея учетную запись портала Госуслуг. При этом цифровые двойники документов в "ГосДоках" всегда будут актуальными.

Проект "ГосДоки" реализуется в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Стоимость разработки мобильного приложения составит до 50 млн рублей.