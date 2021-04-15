Годовой прирост цен на продукты в Тюменской области в марте составил 6%

Годовая инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) в марте 2021 года замедлилась на 0,1 п.п., до 4,7%, при этом оставалась ниже, чем в УрФО и России в целом (5,3% и 5,8% соответственно). Умеренные, по сравнению с общероссийскими, темпы роста цен в области обусловлены принятыми региональным правительством мерами по поддержке предпринимательства, в том числе посредством предоставления льгот по налогообложению. Это позволяет производителям нивелировать возросшие издержки и наращивать объемы производства, увеличивая предложение товаров на региональном рынке.

Продовольственные товары

Годовой прирост цен на продовольственные товары в области замедлился и составил в марте 6,0% (6,1% в феврале). Подешевела плодоовощная продукция, динамика цен на которую вносила значительный вклад в ускорение роста цен в предыдущие месяцы. Увеличилось предложение импортных томатов (на фоне возобновления поставок из ряда стран-экспортеров) и российских тепличных огурцов, что привело к замедлению роста цен на них. Снижению темпов роста цен на сливочное масло способствовало расширение фирменной торговли в открывающихся фермерских магазинах в регионе. Ранее принятые Правительством РФ меры по сдерживанию роста цен на сахар и подсолнечное масло подтверждают свою эффективность – в регионе продолжилось замедление роста их стоимости. Темпы роста цен в годовом выражении на куриное мясо и яйца значительно ниже общероссийских благодаря расширению предложения продукции птицефабрик вследствие модернизации крупных промышленных комплексов по производству мяса птицы.

Непродовольственные товары

В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в марте выросла по сравнению с февралем на 0,3 п.п., до 4,2%. Повышение оптовых цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, обусловленное ростом мировых цен (экспорт топлива был более выгодным по сравнению с отгрузками на внутренний рынок), привело к удорожанию бензина всех марок. Вместе с тем действие демпфирующего механизма (государство компенсирует нефтяникам часть разницы между экспортной и внутрироссийской ценой бензина и дизельного топлива) сглаживало колебания внутренних цен и сдерживало рост стоимости моторного топлива. Рост отпускных цен производителей на сырье вследствие увеличения цен на древесину и металлы на мировых рынках привел к увеличению годовых темпов прироста цен на пиломатериалы и металлочерепицу. Перебои в поставках комплектующих для производства автомобилей и высокий спрос на фоне ограниченного предложения оказывали влияние на ускорение роста цен на новые отечественные легковые автомобили. Увеличение стоимости автомобильных шин произошло в связи с повышением издержек производителей, что в определенной степени связано с введением обязательной маркировки.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в марте по сравнению с февралем снизился на 0,3 п.п., до 3,0%. Основной вклад в замедление роста внесла динамика абонентской платы за пакет услуг сотовой связи. При этом сказался эффект базы: в текущем году стоимость услуг по базовым тарифам почти не изменилась, тогда как в марте прошлого года наблюдался рост цен для компенсации выпадающих издержек операторов сотовой связи.

Инфляция в Уральском федеральном округе и России

Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в марте 2021 года повысилась по сравнению с февралем на 0,2 п.п., до 5,3%, что ниже, чем в целом по России – 5,8%. Рост инфляции в марте в значительной мере связан c влиянием общероссийских факторов, связанных с расширением потребительского спроса в условиях высокого давления со стороны издержек.

В марте 2021 года годовая инфляция в России выросла и составила 5,8%. Повысились и месячные темпы роста цен на большинство групп товаров и услуг (с поправкой на сезонность). Основное влияние оказывало дальнейшее расширение спроса в условиях высокого давления со стороны издержек. Об этом свидетельствовало увеличение годовых темпов роста цен на группы товаров и услуг с более устойчивой ценовой динамикой. Замедление годового и месячного темпов удорожания продовольствия было обусловлено динамикой волатильных компонент. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России (вблизи 4%) в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.