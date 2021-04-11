Аграрии Тюменского района выпускают все больше продукции

Более 700 наименований продукции выпускают сельхозпредприятия Тюменского района, и это число ежегодно растет. Этого удается достигнуть благодаря повышению производительности и господдержке.

Как рассказал заместитель главы Тюменского района Виталий Беспалов, в структуре АПК района ещё с советских времён сохранились и производство, и переработка. В последние годы большая часть из них существенно увеличила объемы выпуска продукции.

"Нацпроект с одноимённым названием в этом помогает. Сегодня все наши сельхозпредприятия чувствуют себя достаточно уверенно на рынке, чему способствует постоянное обновление ассортимента. Здесь безусловный лидер - птицефабрика "Тюменский бройлер". Новинки также постоянно появляются на молочном заводе в Боровском, на кролиководческом комплексе "Рощинский" и кондитерских фабриках. Подтягивается и малый бизнес в лице частных сыроварен и хлебопекарен", - отметил он.

Самый большой ассортимент среди сельхозпредприятий у птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" - около 200 наименований. Директор предприятия Оксана Величко уверена, что это далеко не предел. Например, уже в ближайшее время на прилавках появится халяльная колбаса.