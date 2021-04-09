В Тюмени расширилась сеть городского транспорта

Фото со страницы департамента транспорта, https://vk.com/tumentransport

Впервые с начала коронаиврусной пандемии дневной пассажиропоток на общественном транспорте превысил 400 тысяч человек. Это значит, что доля тюменцев, пользующихся автобусами, практически вышла на прежний уровень.

Увеличению пассажиропотока способствовало не только снятие ограничительных мер. За последний год маршрутная сеть города увеличилась на 237 км и теперь составляет 590 километров. И она продолжает разрастаться, постепенно охватывая застраивающиеся районы Тюмени.

Ежедневно на линию выходит 1144 автобуса, 60 % из них приспособлено для маломобильных групп граждан и комфортны для мам с колясками. В сутки выполняется примерно 10 700 рейсов.

Для удобства тюменцев, проживающих в садовых обществах, 37 дачных маршрутов работают круглогодично, 10 из них – с этого года, они пользуются большой популярностью.

Новый экспресс-маршрут № 35, который за 30 минут способен домчать тюменцев из самых дальних микрорайонов до центра города, также получил признание. Ежедневно им пользуются порядка 2000 человек, и эта цифра продолжает расти.

Закономерно, что с разрастанием маршрутной сети увеличивается и количество остановок. Сегодня в городе 1382 автопавильона.

Перед Новым годом коммерческие организации преподнесли городу подарок, установив три "умные" остановки. Выполненные в современном стиле интерактивные комплексы не только украшают город, но и являются помощниками пассажиров. Здесь можно построить маршрут и рассчитать время перемещения на общественном транспорте, онлайн-табло показывает реальное движение автобусов и расписание каждого маршрута, проходящего на данной остановке.

Также они оснащены системой видеонаблюдения, разъемами для зарядки мобильных устройств и роутерами для доступа к Wi-Fi. В темное время суток комплекс освещается автоматической светодиодной системой.

Все больше тюменцев устанавливают мобильное приложение "Тюменский транспорт". У приложения уже более 100 тыс. активных пользователей. Сервис помогает узнать расписание пассажирских автобусов, прогноз прибытия на конкретную остановку, получить всю информацию о маршруте и увидеть местоположение ближайших остановок.

Евгений Ташланов, заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта: