Назначен директор тюменского центра занятости

12:30 29 марта 2021
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Фото предоставлено пресс-службой губернатора Тюменской области

Сегодня, 29 марта, 2021 года на должность директора государственного автономного учреждения Тюменской области "Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района" назначена Оксана Астафьева.

Конкурс на замещение вакантной должности объявлен в начале февраля. Требования к кандидатам были размещены на официальном сайте департамента. Всего в конкурсе приняли участие три претендента, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Теги: назначения , центр занятости населения
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