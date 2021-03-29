Назначен директор тюменского центра занятости

Сегодня, 29 марта, 2021 года на должность директора государственного автономного учреждения Тюменской области "Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района" назначена Оксана Астафьева.
Конкурс на замещение вакантной должности объявлен в начале февраля. Требования к кандидатам были размещены на официальном сайте департамента. Всего в конкурсе приняли участие три претендента, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.
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