В шесть раз больше денег на покупки и оплату услуг в интернете потратили жители Тюмени, Югры и Ямала в 2020 году

В 2020 году жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в три раза чаще, чем в 2019 году, оплачивали товары и услуги в интернете. Всего они совершили 492 млн операций на сумму свыше 1,7 трлн рублей. Это в шесть раз больше, чем годом ранее. Такому росту по большей части способствовали коронавирусные ограничения и вынужденный в связи с этим переход торгово-сервисных точкек в онлайн.

Держатели платежных карт стали чаще использовать их для безналичной оплаты товаров и услуг. Количество таких операций выросло на 15%, в то время как снимать наличные деньги граждане стали на 23% реже. Набирает популярность оплата при помощи смартфонов: объем таких операций за год увеличился более чем в 2 раза и достиг 18 млрд рублей. Это объясняется удобством безналичных расчетов, распространением технологий бесконтактной оплаты, различными программами лояльности банков (кэшбэк, бонусы, мили), а также развитой инфраструктурой обслуживания карт. Так, количество электронных терминалов в торгово-розничной сети региона увеличилось за год на 20% и составило 118 тыс. шт.

В целом за 2020 год жители Тюменской области, Югры и Ямала совершили 1,8 млрд операций с платежными картами на сумму почти 4 трлн рублей. Количество платежных карт в регионе превысило 9 млн штук, их число увеличилось на 10%, сообщили в Отделении Банка России по Тюменской области.