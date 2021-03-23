В Тюменской области ускорился рост цен на печенье и торты

Годовая инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) в феврале 2021 года ускорилась на 0,2 п.п., до 4,7%, при этом оставалась ниже, чем в УрФО и России в целом (5,2% и 5,7% соответственно). Ускорению инфляции в области способствовали действие временных факторов на отдельных рынках и перенос в цены произошедшего ранее ослабления рубля. Умеренные, по сравнению с общероссийскими, темпы роста цен в области обусловлены дополнительными мерами по поддержке предпринимательства, в том числе посредством предоставления льгот по налогообложению. Это позволяет производителям наращивать объемы производства, увеличивая предложение товаров на региональном рынке.

Продовольственные товары

Продовольственная инфляция в феврале по сравнению с январем увеличилась на 0,2 п.п., до 6,1%. Вследствие роста цен на мировых рынках на основные продовольственные товары и увеличения затрат производителей кондитерской продукции ускорился рост цен на печенье и торты. Дополнительные издержки производителей, связанные с подорожанием зернового сырья для кормов (в себестоимости производства продукции животноводства зерновые корма составляют значительную долю), привели к росту цен на куриные яйца и сливочное масло. На повышение темпов удорожания этих продуктов также влияло произошедшее в прошлом году ослабление рубля: оно сказалось на стоимости импортных компонентов кормов и оборудования. По мере улучшения эпидемической ситуации происходило смягчение ограничений, что отразилось в росте спроса на услуги общественного питания. В частности, выросли темпы роста цен на обед в столовой, кафе, закусочной. Вместе с тем ускорение продовольственной инфляции в Тюменской области происходит значительно меньшими темпами, чем по России в целом, благодаря расширению предложения продукции птицефабрик, вследствие модернизации крупных промышленных комплексов по производству мяса птицы. Также на территории региона реализуются инвестиционные проекты по наращиванию производственных мощностей сельскохозяйственных предприятий и животноводческих комплексов. В рамках региональных программ поддержки для участников инвестпроектов действуют льготы по налогам и сборам, зачисляемым в областной бюджет.

Непродовольственные товары

В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в феврале выросла по сравнению с январем на 0,5 п.п., до 3,9%. Повышение ставок топливных акцизов на бензин и дизель с 1 января 2021 года сказалось на росте розничных цен на бензин всех марок и дизельное топливо. Из-за подорожания импортных комплектующих (вследствие произошедшего ранее ослабления рубля), а также роста отпускных цен производителей на сырье (пиломатериалы и металл) увеличились годовые темпы прироста цен на мебель, другие непродовольственные товары (товары для садоводства).

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в феврале по сравнению с январем снизился на 0,2 п.п., до 3,3%. С целью сохранения привлекательности отдыха внутри региона местные санатории снизили цены на свои путевки в ожидании восстановления зарубежного туризма. На замедлении динамики годовой инфляции услуг в целом также отразился более сильный рост цен на услуги зарубежного туризма в феврале предыдущего года (перед пандемией), сформировавший эффект базы. В целом темпы восстановления спроса в сфере услуг в регионе оставались невысокими, что сдерживало инфляцию.

Инфляция в Уральском федеральном округе и России

Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в феврале 2021 года повысилась по сравнению с январем на 0,5 п.п., до 5,2%, что ниже, чем в целом по России – 5,7%. Повышение инфляции в феврале в значительной мере связано c влиянием федеральных и региональных факторов: дальнейшим расширением потребительского спроса наряду с сохраняющимся давлением со стороны издержек, а также недостаточным предложением отдельных товаров.

В феврале 2021 года в целом по России продолжилось повышение годовой инфляции, на что влияло дальнейшее расширение потребительского спроса наряду с сохраняющимся давлением со стороны издержек. Значимый дополнительный вклад в рост цен внесло временное ухудшение эпизоотической ситуации. Годовая инфляция составила 5,7%, что указывает на более высокую траекторию роста цен в I квартале текущего года (с поправкой на сезонность), чем предполагает прогноз Банка России, опубликованный в последнем выпуске доклада о денежно-кредитной политике.

Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся значимо выше 4% в годовом выражении. Дальнейшая траектория инфляции будет определяться сроками исчерпания действия проинфляционных факторов и снижения инфляционных ожиданий. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.