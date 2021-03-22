В Тюмени пройдет продовольственная ярмарка от местных производителей

В эту субботу, 27 марта, с 8 до 16 часов в Тюмени будут работать несколько ярмарочных площадок. Продовольственная ярмарка от местных производителей состоится на следующих площадках:

— на территории парковки, расположенной на пересечении ул. Льва Толстого и ул. Ямской (в районе здания по ул. Льва Толстого, 29);

— ул. Севастопольская, 12 (прилегающая территория к Выставочному залу);

— ул. Мельникайте, 126, корпус 2 (прилегающая территория ТЦ "ПОРТ");

— пр. Солнечный, 11 (прилегающая территория ТЦ "Заречный двор").

На ярмарке будут представлены продовольственные товары местных товаропроизводителей, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области.