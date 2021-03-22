Рустэм Марданов прокомментировал повышение Банком России ключевой ставки до 4,5% годовых

Ситуация с инфляцией на Урале близка к среднероссийской, последние три месяца она повышается теми же темпами что и в РФ. На ускорение инфляции повлияло более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики, сообщил начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

Напомним, на заседании Совета директоров 19 марта Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 п.п. - до 4,5% годовых. Банк России заявил, что продолжит определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При этом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по стране вернется к цели Банка России вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

Рустэм Марданов, начальник Уральского ГУ Банка России:

Ситуация с инфляцией на Урале близка к среднероссийской, последние три месяца она повышается теми же темпами что и в РФ. На ускорение инфляции повлияло более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики. Это позволяет производителям снижать давление со стороны издержек за счет повышения цен. На рост издержек в феврале указали 37% опрошенных на Урале предприятий – это максимум за последние 3 года. Причины роста издержек связаны как с повышением стоимости сырья, так и с сохраняющимися затруднениями в транспортировке комплектующих и конечных товаров. Восстановление производственного сектора Урала, который сильно ориентирован на экспорт, по-прежнему неустойчиво. Россия ограничена сделкой ОПЕК+, принятые обязательства определяют пониженные показатели добычи нефти, наиболее сильно – в Югре и в Башкортостане.

По словам Марданова, объемы расходов в потребительском секторе еще не полностью восстановились. При этом растет потребность в новых работниках, безработица снижается. Неизрасходованные на внешний туризм средства уральцев частично перераспределяются на потребление товаров и услуг в регионах проживания.

Условия кредитования оставались мягкими, годовые темпы прироста кредитных портфелей предприятий и населения остаются стабильными Наряду с мягкими денежно-кредитными условиями на динамику кредитования оказывают влияние льготные программы Правительства России, а также регуляторные послабления, отметил начальник Уральского ГУ Банка России.