Эксперты обсудили перспективы строительного комплекса Тюменской области

Автор фото: Сергей Куликов

Около 5 млрд рублей выделено из регионального бюджета на поддержку жилищного строительства в Тюменской области, столько же власти направляли в 2020 году. Об этом заявил начальник Главного управления строительства Павел Перевалов на II Градостроительном форуме, который завершился в Тюмени.

Участники форума отметили, что, несмотря на пандемию, для рынка недвижимости прошлый год оказался удачным. Число сделок значительно превысило показатели 2019 года, что во многом связано со льготной ипотекой.

Как сообщили в ГУС Тюменской области, на форуме эксперты обсудили реализацию национального проекта "Жилье и городская среда", стандарты комплексного развития территорий и сохранение ценностей неиспользуемых территорий города, цифровизацию в сфере строительства, тренды развития рынка загородной недвижимости и малоэтажного домостроения.

"Форум показал себя отличной площадкой для обмена мнениями. Мы увидели совместную заинтересованность в развитии современного рынка недвижимости со стороны властей, строителей, архитекторов. Из-за пандемии нам не удалось пригласить всех экспертов в Тюмень, но они могли рассказать о своём опыте, участвуя в форуме дистанционно. На связь с нами онлайн выходили спикеры, в том числе из-за рубежа", - отметил генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.