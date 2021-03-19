В тюменских организациях соцобслуживания продолжается вакцинация

На начало этой недели по учреждениям социального обслуживания Тюменской области первый этап вакцинации прошли около 1 000 сотрудников и более 370 проживающих, из них ревакцинацию прошли более 400 сотрудников и более 250 проживающих.

Вакцинация проходит во всех организациях социального обслуживания населения, в том числе домах-интернатах, комплексных центрах социального обслуживания населения и других организациях соцобслуживания, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

"Вакцинация и сотрудников, и проживающих проводится строго после предварительного осмотра врачом поликлиники и при отсутствии медицинских противопоказаний", — рассказывает начальник управления департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова.

Активнее всего вакцинация идет в Винзилинском психоневрологическим интернате, Щучинском психоневрологическом интернате и Ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Организации социального обслуживания работают в режиме полной изоляции с апреля 2020 года. Режим полной изоляции подразумевает постоянное проживание сотрудников на территории учреждения в течение всей смены, которая длится 14 дней. Все сотрудники учреждения перед каждой сменой в обязательном порядке проходят тестирование на коронавирусную инфекцию. При этом сами подопечные продолжают общаться с родными, близкими и волонтерами дистанционно, с помощью мессенджеров. Вакцинация позволит перевести работу учреждений социального обслуживания в обычный режим и обеспечить личные встречи проживающих с родственниками и близкими людьми.