В Тюмени обсудят перспективы сельского предпринимательства

Интерес к форуму по развитию сельского предпринимательства "НеГород", который пройдет 26 марта, проявляет бизнес из областной столицы.

Существует несколько мировых тенденций, благодаря которым городские предприниматели обращают все большее внимание на сельскую местность.

В обществе есть большой запрос на экологически-чистые товары, производимые в сельской местности. В городах есть большая аудитория готовая покупать качественные продукты, произведенные в деревне, так называемую крафтовую или фермерскую продукцию.

Бизнес из больших городов, особенно в условиях пандемии, ищет возможности для диверсификации, обращая внимание на сельскую местность, в которой можно развивать новые конкурентные вещи, например сельский туризм.

Современные технологии, в особенности система продажи через электронные торговые площадки, социальные сети позволяют продавать продукцию, произведенную на селе в любой точке мира.

Риски, связанные с пандемией на селе, гораздо ниже, чем в больших городах. И здесь открывается новое конкурентное преимущество, связанное с открытием нового бизнеса на селе.

Ряд профессий, особенно креативных, таких как дизайн, программирование, все больше переходит из больших городов в сельскую местность. Ведь заниматься фрилансом при наличии качественного интернета можно в любой точке мира. В России есть примеры появления поселков программистов или дизайнеров.

Эти и многие другие темы будут обсуждаться 26 марта на форуме по развитию сельского предпринимательства "НеГород". Организаторами мероприятия выступают Правительство Тюменской области, Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области"

Принять участие в бизнес-форуме "НеГород" могут все желающие, мероприятие бесплатное.