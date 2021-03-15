Студенты тюменских вузов могут бесплатно получить рабочие профессии

Тюменский областной студенческий отряд ведет набор в свои ряды студентов очной формы обучения и приглашает пройти обучение рабочим специальностям за счет областного бюджета.
Вступив в РСО, молодежь может выучиться на арматурщика, бетонщика, облицовщика, стропальщика, штукатура. Помимо строительных профессий в списке матрос-спасатель, монтер железнодорожного пути, официант-бармен, проводник пассажирского вагона.
Занятия проводятся в вечернее время. Записаться на обучение можно здесь. Заявки принимаются до 25 марта.
Больше информации о Тюменском областного студотряде - в официальной группе.
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