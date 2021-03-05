В Тюмени проходит региональный этап Worldskills Russia

В Тюмени, Тобольске и Ялуторовске уже несколько дней проходит VIII Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Тюменская область 2021.

Эксперты оценивают качество и скорость выполнения заданий. У участников в зависимости от компетенции есть 4–5 часов на выполнение одного модуля. Например, в туристической сфере конкурсанты за это время готовят и представляют на суд экспертов креативные идеи по внутреннему туризму:

"Составляют новые маршруты по региону и России, создают рекламные концепции туров, а сегодня готовят свой вариант туристического маршрута по Уральскому Федеральному округу. Туризм в этом году переживает нелегкие времена, региону нужны хорошие специалисты, а WorldSkills – для некоторых ребят это путевка в жизнь и колоссальный опыт", – рассказал Матвей Остроушко, независимый эксперт чемпионата.

Впереди у участников еще не один соревновательный день и церемония награждения победителей, которая состоится 15 марта.