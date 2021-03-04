В 2021 году в Тюменской области введут в эксплуатацию 30 соцобъектов, 5 из них - детсады

В 2021 году в Тюменской области в рамках национального проекта "Демография" будет введено 5 детских садов. Четыре детских сада – в Тюмени и один в голышмановском селе Евсино. Сейчас также в Тюмени продолжается строительство еще трех детских садов – в ЖК "Ново-Патрушево", "Юбилейный" и ЖК "Видный".
На строительстве детского сада в ЖК "Видный" выполняется кирпичная кладка стен третьего этажа здания, монтаж оконных проемов первого и второго этажа, идут работы по монтажу внутренних инженерных систем.
В здании детского сада в ЖК "Юбилейный" строители выполняют монтаж кровли. А в Ново-Патрушево началась кирпичная кладка стен первого этажа и монтаж плит перекрытия.
В целом с 2019 года в Тюменской области по национальному проекту "Демография" построено 10 детских садов: в старых и новых микрорайонах областного центра, в других муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба Главного управления строительства региона.
Начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов:
В 2020 году на территории области введено 20 объектов социального значения. В 2021 году будет введено уже 30 объектов. Это не только школы и детские сады, но и объекты спорта, культуры и здравоохранения. Все программы, которые реализуются в регионе, будь то национальные проекты или региональные программы, например, по замене ветхих зданий школ на современные – это программы долгосрочные и нацелены на развитие области, на позитивные изменения в жизни жителей региона.
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