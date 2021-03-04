В 2021 году в Тюменской области введут в эксплуатацию 30 соцобъектов, 5 из них - детсады

В 2021 году в Тюменской области в рамках национального проекта "Демография" будет введено 5 детских садов. Четыре детских сада – в Тюмени и один в голышмановском селе Евсино. Сейчас также в Тюмени продолжается строительство еще трех детских садов – в ЖК "Ново-Патрушево", "Юбилейный" и ЖК "Видный".

На строительстве детского сада в ЖК "Видный" выполняется кирпичная кладка стен третьего этажа здания, монтаж оконных проемов первого и второго этажа, идут работы по монтажу внутренних инженерных систем.

В здании детского сада в ЖК "Юбилейный" строители выполняют монтаж кровли. А в Ново-Патрушево началась кирпичная кладка стен первого этажа и монтаж плит перекрытия.

В целом с 2019 года в Тюменской области по национальному проекту "Демография" построено 10 детских садов: в старых и новых микрорайонах областного центра, в других муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба Главного управления строительства региона.

Начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов: