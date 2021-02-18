Годовая инфляция в Тюменской области ускорилась

Годовая инфляция в Тюменской области в январе 2021 года ускорилась на 0,3 п.п., до 4,5%, при этом оставалась ниже, чем в УрФО и России в целом. Ускорению инфляции в области способствовали действие временных факторов на отдельных рынках и перенос в цены произошедшего ранее ослабления рубля.

Продовольственные товары

Продовольственная инфляция в январе по сравнению с декабрем увеличилась на 0,7 п.п., до 5,9%. Основной вклад в рост цен внесло ускорение подорожания плодоовощной продукции (картофель помидоры, морковь, лук) из-за роста затрат производителей на обогрев и освещение теплиц, удорожания импорта и снижения урожая отдельных видов сельхозкультур. Цены на сахар снизились, что стало результатом введения Правительством РФ предельных цен на данную продукцию. Возросшие издержки производителей из-за подорожания зернового сырья для кормов и импортных ветеринарных препаратов, витаминов и оборудования на фоне ослабления рубля привели к росту цен на свинину и молоко.

Непродовольственные товары

В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в январе выросла по сравнению с декабрем на 0,2 п.п., до 3,5%. Рост издержек из-за изменения налогового регулирования (увеличение акцизов, повышение базовой ставки налога на добычу полезных ископаемых, повышение верхней границы индикативной цены в формуле демпфера) привел к некоторому повышению годового темпа прироста цен на бензин и дизельное топливо. В результате произошедшего ранее ослабления рубля и повышения цен на сырье (пиломатериалы и металл) увеличились годовые темпы прироста цен на мебель, строительные материалы, электротовары и бытовую технику (холодильники, микроволновые печи, чайники), легковые автомобили. Эпидемическая обстановка в регионе, несмотря на относительную стабилизацию, остается напряженной, в связи с чем продолжили расти цены на ряд медицинских товаров (анальгетики, аспирин, препараты от кашля и др.), моющие и чистящие средства.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в январе по сравнению с декабрем почти не изменился и составил 3,6%. Динамика цен на пассажирские перевозки в январе отличалась повышенной волатильностью, что связано с действием ограничительных мер. На фоне снижения склонности населения к путешествиям из-за опасений по поводу их безопасности стоимость авиаперелетов в салоне экономического класса продолжала снижаться, хотя годовые темпы снижения несколько замедлились. Вместе с тем, в соответствии с действующей в областной столице с 2019 года программой повышения стоимости проезда в общественном транспорте, рассчитанной на три года, с 1 января 2021 года в Тюмени подорожал проезд в общественном транспорте (в год стоимость проезда повышается на 1 рубль). Кроме того, рост затрат транспортных предприятий на горюче-смазочные материалы, запчасти для автобусов, техническое обслуживание транспорта привел к росту стоимости междугородних и пригородных перевозок.

Инфляция в Уральском федеральном округе и России

Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в январе 2021 года повысилась по сравнению с декабрем 2020 года на 0,4 п.п., до 4,6%. Повышение инфляции в значительной мере связано с ростом издержек производителей и поставщиков, в том числе на фоне произошедшего ранее ослабления рубля. Умеренное проинфляционное влияние оказал пересмотр параметров регулирования топливного рынка.

В январе 2021 года годовая инфляция в России увеличилась до 5,2%. На повышение годовых темпов роста цен оказали влияние продолжившееся восстановление спроса, ситуация на мировых рынках продовольствия, лаги переноса произошедшего в прошлом году ослабления рубля, а также рост издержек и низкая база начала 2020 года. По прогнозу Банка России, годовая инфляция пройдет пик в феврале–марте, после чего начнет плавно снижаться. Траектория снижения будет определяться сроками исчерпания действия проинфляционных факторов, а также эффектами базы 2020 года. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.