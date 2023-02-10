Банк Росссии сохранил ключевую ставку на уровне 7,50%

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне, отмечается в Telegram-канале ЦБ РФ.

Динамика экономической активности складывается лучше нашего октябрьского прогноза. Хотя люди по-прежнему проявляют осторожность, появляются признаки восстановления потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься "с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", отмечается в в сообщении.

По прогнозу ЦБ РФ, годовая инфляция в России составит 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке запланировано на 17 марта 2023 г.