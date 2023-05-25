Тюменская область по итогам апреля стала лидером в РФ среди регионов с самым низким уровнем инфляции

Общий уровень цен на товары и услуги в Тюменской области (без учета автономных округов) в апреле 2023 года снизился и стал на 1% ниже, чем годом ранее. Тюменская область вышла на первое место в стране среди регионов с самым низким уровнем инфляции. Основная причина снижения инфляции – так называемый статистический эффект высокой базы, сообщает Отделение по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ.

"Весной прошлого года цены подтолкнул вверх ажиотажный спрос потребителей. В условиях неопределенности тюменцы массово запасали продукты питания длительного хранения, а также старались купить впрок бытовую технику и электронику. В дальнейшем рост цен значительно замедлился. Так, в апреле этого года подешевели макароны и крупы, отдельные мясные и молочные продукты, овощи. Это объясняется рекордным урожаем зерна, снижением расходов производителей на корма для животных и мерами господдержки предприятий сельского хозяйства. Также значительно подешевели компьютеры, смартфоны, телевизоры, стиральные машины", – рассказала главный экономист Отделения Банка России по Тюменской области Анна Васильева.

На динамику цен в сегменте непродовольственных товаров повлияли сдержанная потребительская активность и расширение предложения, в том числе за счет параллельного импорта. Цены на одежду, обувь, мебель, стройматериалы, электротовары, средства связи в апреле остались заметно ниже прошлогодних.

В сфере услуг годовой темп прироста цен вырос в основном из-за удорожания авиабилетов внутри страны и зарубежных туров, в частности, в Турцию. Причины – сокращение субсидий авиаперевозчикам, повышение спроса на заграничный отдых и ослабление рубля.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Подробнее об инфляции в Тюменской области на сайте Банка России.