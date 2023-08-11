Инфляция в Тюменской области ниже, чем в среднем по России

Инфляция в Тюменской области за январь-июль 2023 года (к соответствующему периоду предыдущего года) составила 1,8%, а по РФ – 5,4%. К декабрю 2022 года инфляция зафиксирована на уровне 0,8% (РФ – 3,4%), сообщает департамент экономики ТО со ссылкой на Росстат.

По динамике сводного индекса потребительских цен Тюменская область занимает второе место в стране среди регионов с самым низким уровнем инфляции.

Общий уровень цен в Тюменской области в июне 2023 года на 0,05% ниже, чем в июне 2022 года (область – единственный регион России, где цены не начали расти в годовом выражении).

"Снижение цен во многом обусловлено уровнем роста цен на непродовольственные товары. В регионе отмечаются дефляция на эту группу товаров, за январь-июль 2023 года индекс потребительских цен – 95,8%, это самый низкий показатель среди субъектов Российской Федерации. Этот важный экономический показатель свидетельствует о стабильности и эффективности мер, принятых в регионе в целях обеспечения экономического роста и улучшения благосостояния населения", - отмечают в депэкономики ТО.

Так, телерадиотовары подешевели на 22,6%, одежда для школьников - на 20,0%, трикотажные изделия на – 15,2%, обувь – на 18,8%, инструменты и оборудование – на 16,6%, ковры и ковровые изделия – на 14,4%, фарфоро-фаянсовая посуда – на 6,8%, электротовары и другие бытовые приборы – на 5,6%, строительные материалы – на 5,9%, легковые автомобили - на 2,5%.

Инфляция на продовольственные товары за январь-июль 2023 года составила 2,9%.

Наибольшее снижение цен зафиксировано на плодоовощную продукцию. Так, картофель подешевел - на 35,6%, капуста белокочанная – на 25,1%, свекла столовая – на 35,3%, чеснок – на 20,4%, сахар – на 12,1%. В то же время выросли цены на следующие виды продуктов: консервы овощные для детского питания – на 35,6%, конфеты шоколадные – на 5,8%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 13,6%.