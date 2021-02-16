Прокуратура ищет 130 сотрудников обанкротившейся тюменской фирмы

Прокуратура Центрального округа Тюмени продолжает устанавливать бывших работников ООО "Производственная фирма "Барс". В мае 2016 года организация была признана банкротом. Долг по зарплате более 200 работникам составляла свыше 3 млн рублей.

С августа 2020 года с помощью СМИ удалось установить 97 работников и выплатить им заработную плату в общей сумме свыше 1,3 млн рублей.

Сейчас задолженность по оплате труда составляет более 1,7 млн рублей перед 130 сотрудниками. У конкурсного управляющего имеются деньги для ее погашения. Известно, что в организации трудились лица, проживающие как в Тюменской области, так и в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, Курганской, Челябинской, Свердловской, Омской областях, Республике Башкортостан.

Бывшим работникам необходимо обратиться к конкурсному управляющему Александру Копытову по телефону 8-912-925-70-35, помощнику конкурсного управляющего Юлии Стаховой по телефону 8-904-494-61-56 либо в прокуратуру Центрального округа Тюмени по телефону 8 (3452) 58-21-98 (ежедневно с 9 до 18 часов).