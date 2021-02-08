Тюменцам предлагают найти работу на деловой игре

В рамках рекрутмент-проекта тюменцы смогут пройти интерактивные собеседования с шестью компаниями из сферы молодежных проектов, организации событий и диджитал.



На проекте "JOB-OFFER" жители города примут участие в серии заданий, в ходе которых они могут продемонстрировать свои лидерские навыки, умение работать в команде, навыки проектного и медиамышления. Лучшие участники будут приглашены на оплачиваемые стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Сбор заявок на участие в проекте продлится до 12 февраля. Подробности о проекте по ссылке.

Участвующие компании: "Медиацентр Тюменской области", "Менделеев Маркетинг", "Extreme Team", "Медиаполис", "Моя территория", "Тюменский государственный университет". Игра состоится 13 февраля по адресу: ул. Ванцетти стр. 1 — мультицентр "Контора пароходства".