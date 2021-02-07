Жители Тюменской области больше всего потратили на шоппинг в декабре

Декабрь 2020 года стал самым щедрым на покупки среди жителей Тюменской области. Они потратили в магазинах в общей сложности 42 млрд 103,2 млн рублей.

Оборот розничной торговли в Тюменской области в 2020 году превысил показатели предыдущего, несмотря на ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. В 2019 году жители региона потратили в магазинах 402 млрд 114,1 млн рублей, а в 2020 году – 416 млрд 435,3 млн рублей.

Самый щедрый шопинг зафиксировали в декабре, что неудивительно в преддверии новогодних праздников. Информация представлена в докладе Тюменьстата о социально-экономическом развитии региона. Если учитывать, что на 1 декабря население Тюменской области составляло 1 млн 542,9 тыс. человек, то средняя сумма ежемесячного шопинга в последний месяц года у каждого превысила 22 тыс. рублей, пишет "Вслух.ру".

Самые скромные траты в 2020 году пришлись на апрель и май, что объяснимо ограничительными мерами. Они составили 28 млрд 727,5 млн и 29 млрд 586,5 млн соответственно.