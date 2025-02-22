Жители Тюменской области установили рекорд в тратах в кафе, барах и ресторанах

В декабре, в период корпоративов и новогодних вечеринок, общий чек тюменцев составил 5 млрд 140,3 млн рублей. Это на 31,8% больше, чем годом ранее.

В начале 2024 года, в январе и феврале, жители тратили в кафе, барах, ресторанах более 3,3 млрд рублей, это самые скромные показатели. С сентября сумма перешагнула порог 4 млрд рублей. Предыдущий рекорд зафиксирован в ноябре, когда граждане оставили в заведениях более 4,8 млрд рублей.

Всего за 2024 год оборот общепита в регионе составил 46 млрд 582,8 млн рублей, прирост за год — 13,7%. По динамике Тюменская область лидирует в Уральском федеральном округе. Средний чек на каждого жителя превышает 2 тыс. 400 рублей в месяц, в декабре достиг почти 3 тыс. 180 руб., - сообщает Вслух.ру.