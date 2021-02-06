Выгодно ли тюменцам покупать валюту?

В конце 2020 года был зафиксирован рост спроса на валюту. По мнению специалистов, это было связано с процессом фиксации прибыли в конце года, в том числе иностранными инвесторами, а также предстоящими длинными январскими выходными в России и поездками за рубеж, в открытые страны.

Как пояснил директор Казначейства одного из российских банков Владимир Волков, выгодно ли брать валюту сейчас – это вопрос горизонта удержания валюты. Так, на горизонте 2-3 лет – это выгодно, поскольку процесс ослабления рубля скачками перманентен.

По его словам, тюменцы смогут заработать сейчас на любых валютных парах. Например, USDRUB, EURRUB EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, AUDUSD, GBPJPY, пишет "Мегатюмень".

"Оптимизма в отношении укрепления рубля в долгосрочной перспективе ожидать не стоит. Практика показывает, что с интервалом в 2-3 года рубль неизменно девальвируется. Можно предположить, что в будущем эта тенденция сохранится. Иностранная валюта выступает "защитным активом" в условиях экономической нестабильности и финансовых потрясений в перспективе более года. Мы бы советовали отдавать предпочтение доллару США, поскольку в нашей стране он более популярен. К тому же интересными с точки зрения доходности для частных инвесторов могут стать евро, швейцарский франк, китайский юань и японская йена", - отметил Владимир Волков.