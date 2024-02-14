Вклады тюменцев в ВТБ в юанях увеличились в 23 раза

За 2023 год клиенты ВТБ в Тюменской области вложили в китайскую валюту 942 млн рублей. Это в 23 раза больше суммы, зафиксированной на конец декабря 2022, тогда объем юаневых вкладов тюменцев составлял 40,6 млн рублей, сообщает пресс-служба банка.

Наибольшее количество вкладов в юанях жители региона открывали в марте и августе прошлого года, а самые крупные суммы размещали в августе, сентябре и декабре. В основном китайскую валюту для диверсификации средств используют мужчины, на них по итогам 2023 года пришлось 68% от общего количества открытых вкладов в юанях.

Управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов:

Средний размер вклада составил около 200 000 юаней – это более 2 млн рублей. Тюменцы инвестируют крупные суммы, тогда как в среднем по стране средний "чек" фиксируется в размере 12 000 единиц китайской валюты, и за год он увеличился на 3 000 юаней. 70% всех юаневых вкладов в нашем банке приходится на срок от трех месяцев до шести. Учитывая такую динамику выхода клиентов из недружественных валют в юани, при этом кратно больше тюменцев перекладывают деньги в рубли, мы ожиданием к концу следующего года полного отказа вкладчиков от сбережений в долларах и евро.

Общий объём портфеля россиян в ВТБ превысил 12,6 млрд юаней, увеличившись почти вдвое за год. В результате юань занял 25% в валютных сбережениях клиентов и стал второй популярной иностранной валютой, потеснив евро.