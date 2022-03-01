Сбер в разы повышает ставки по депозитам в рублях и запускает новые валютные вклады

С 1 марта 2022 года СберБанк повысит ставки по депозитам. В результате максимальная доходность по СберВкладу Прайм (доступен держателям годовой подписки СберПрайм+) — 18%, по СберВкладу составит 16,5% годовых, по вкладу "Промо Управляй" — 16%.

Также с 1 марта банк предложит клиентам новые вклады в долларах США и евро. По промо вкладу "Валютный Сохраняй" в долларах ставка достигнет 5%, в евро — 3,5%. По вкладу "Валютный Управляй" максимальная ставка будет равняться 3% в долларах и 2% в евро.

Данные решения приняты в связи с повышением Банком России ключевой ставки до 20%, сообщает пресс-служба Сбера.